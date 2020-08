Belager Bart De Wever wordt gecolloqueerd

De Antwerpse burgemeester De Wever (N-VA) ­betrapte donderdagnacht een man in zijn tuin. Hij hield hem met een (ongeladen) lucht­karabijn in bedwang.

De man uit Nepal, Sagar B.R., werd opgepakt en vrijdag weer vrijgelaten. Zaterdag ­volgde hij De Wever echter opnieuw toen die ging joggen in het Rivierenhof in Deurne. De politie pakte hem opnieuw op, tijdens de ondervraging vertelde de Nepalees dat hij een visioen gekregen had waarin hij De Wever ‘een vraag moest stellen’. De man bleek geestesziek. Het parket van Antwerpen heeft hem medisch onderzocht, de procureur des Konings zette een dringende procedure tot collocatie in gang.