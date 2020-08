Prominent lid democratiseringsbeweging Hongkong Jimmy Lai opgepakt

De politie in Hongkong heeft een prominent lid van de democratiseringsbeweging opgepakt. Het gaat om de oprichter van de prodemocratische krant Apple Daily en het magazine Next Digital, Jimmy Lai.

De Hongkongse mediatycoon Lai is gearresteerd op basis van de omstreden nieuwe veiligheidswet, aldus een naaste medewerker van hem en een politiebron.

‘Jimmy Lai wordt momenteel gearresteerd wegens samenspanning met buitenlandse mogendheden’, schreef Mark Simon, een collega van Lai, op Twitter. Beelden van de arrestatie werden door journalisten van de prodemocratische krant Apple Daily, waarvan Lai de oprichter is, live op Facebook gezet. Ook twee zonen van Lai en vier Next Digital-medewerkers werden gearresteerd, weet de krant The Financial Times.

Een politiebron vertelde AFP dat Lai was gearresteerd op beschuldiging van samenspannen met buitenlandse troepen, een van de nieuwe nationale veiligheidsdelicten, en voor fraude.

In de kantoren van Apple Daily zelf hebben tientallen politieagenten maandagochtend een huiszoeking uitgevoerd.