Sterke Julie Allemand verrast kampioene Emma Meesseman

Verrassing in de WNBA: Julie Allemand won met Indiana Fever van kampioen Washington Mystics en Emma Meesseman. Allemand acteerde weer sterk en leidde Indiana met 13 punten, 6 rebounds en 5 assists mee naar de knappe 91-84 zege. Bij Washington Mystics was Emma Meesseman met 19 punten topschutster. Ze plukte ook nog 2 rebounds en gaf 3 assists.

Op de openingsspeeldag won Washington nog met afgetekende cijfers van Indiana Fever. Voor de club uit de hoofdstad is het maar liefst de vierde nederlaag op een rij. Met 3 op 7 staan beide teams op een gedeelde zevende plaats. Dinsdagnacht komen beide Belgian Cats met hun team ook in actie. Indiana Fever neemt het tegen Las Vegas Aces op, Washington Mystics versus Minnesota Lynx.

Het seizoen in de WNBA moest oorspronkelijk op 15 mei van start gaan, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. De competitie gaat dit jaar in Florida in verkorte vorm door op de IMG-academie in Bradenton, dichtbij Tampa Bay. De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. In de reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs (top 8).

Patrick Ceulemans