Parket over amokmakers Blankenberge: ‘Dergelijke handelingen onaanvaardbaar’

Vandaag verschijnen drie jongeren die zaterdag amok maakten in Blankenbergen voor de onderzoeksrechter. Het is niet gezegd dat het bij deze drie blijft. ‘Het onderzoek zit nog in de beginfase’, aldus Fien Maddens van het parket van West-Vlaanderen.

Na de vechtpartij op het strand van Blankenberge zaterdag werden 17 mensen bestuurlijk aangehouden en drie mensen gearresteerd. Op Radio 1 zei Fien Maddens van het parket van West-Vlaanderen maandagochtend dat die drie jongeren later op de dag voor de onderzoeksrechter in Brussel moeten verschijnen wegens weerspannigheid met gebruik van geweld naar politie en strandredders. ‘En ook voor slagen en verwondingen zowel aan de politie als aan de strandredders’, voegde Maddens daar aan toe. ‘De onderzoeksrechter zal hen nogmaals verhoren en zal dan oordelen of de drie, of iemand van de drie, al dan niet worden aangehouden.’

Deze drie worden vervolgd na een eerste onderzoek van de politie aan de hand van onder meer beelden en getuigenissen. Het is niet gezegd dat het bij deze drie blijft, aldus Maddens. ‘Het onderzoek loopt verder. Men heeft nu meer tijd om te kijken of er eventueel nog andere mensen in aanmerking komen, en of dat er nog andere slachtoffers zijn. Het onderzoek zit eigenlijk nog maar in de beginfase.’

Indien de drie aangehouden worden, dan moeten ze vrijdag voor de raadkamer in Brussel verschijnen. ‘De voorzitter van de raadkamer zal dan beslissen of zij al dan niet nog een maand langer in de cel moeten blijven.’

Hooligans

Bart Tommelein (Open vld), de burgemeester van Oostende, vergeleek de amokmakers eerder al met de hooligans van een aantal jaar geleden. Hij wil dat er nu even snel wordt opgetreden als toen. Volgens Madden is de huidige werkwijze van het parket een signaal ‘dat dergelijke handelingen op het strand totaal niet aanvaardbaar zijn’.

Tommelein is niet de enige die uitspraken deed over hoe het parket moet handelen. Madden stelde op Radio 1 echter dat dat geen extra druk legt. ‘We bekijken geval per geval, dossier per dossier. Er worden verschillende criteria in aanmerking genomen om te zien of er voldoende elementen zijn om die mensen voor de onderzoeksrechter te brengen. Wij beslissen daar onafhankelijk in’, verzekerde ze.