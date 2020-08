Gemiddeld aantal besmettingen stijgt naar zo’n 580 per dag

In de periode tussen 31 juli en 6 augustus zijn in België gemiddeld 580,1 mensen per dag besmet geraakt met het coronavirus.

Dat blijkt maandagochtend uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 16 procent op weekbasis. De besmettingen vinden nog steeds vooral plaats bij de actieve bevolking.

Er worden nu gemiddeld 24,4 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen met covid-19, wat neerkomt op een status quo in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen (24 tot en met 30 juli). Daarnaast overlijden gemiddeld elke dag 3,4 coronapatiënten, een toename met 33 procent op weekbasis.

In totaal zijn nu al zeker 74.152 mensen in ons land besmet geraakt met covid-19. Er werden 18.465 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 9.872 mensen stierven aan de gevolgen van het longvirus.

Het dashboard van Sciensano wordt ’s nachts bijgewerkt tot 9 uur ’s ochtends. De cijfers kunnen dus nog licht veranderen.