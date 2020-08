Waasland-Beveren verrast met zege op veld van Kortrijk

Was het de lege stadions of de hitte? De openingsspeeldag leverde alvast een paar verrassingen op. Zondagavond ook nog eentje of wie had gedacht dat Waasland-Beveren zou gaan winnen bij KV Kortrijk?

Een primeurtje zelfs want sinds hun terugkeer naar 1A was dat de degradatiekandidaat nummer 1 niet meer gelukt. Met dank aan de Kortrijkse doelman Adam Jakubech, die knullig een bal uit zijn handen en in doel liet ontsnappen.

Als er één lelijk eendje in deze JP-league met 18 ploegen is, is het ongetwijfeld Waasland-Beveren wel. De gokbedrijven zijn qua sponsoring de grootste geldschieters van ons voetbal maar niemand die de afgelopen dagen bij de kansberekeningen een gokje waagde op de Waaslanders die degradatiekandidaat nummer 1 zijn. Maar misschien schuilt in Hayen misschien wel de nieuwe Philippe Clement? De Limburger wil het alvast op een inventieve manier aanpakken en organiseerde vorige week nog een driedaagse met een activiteit in een escape-room als hoogtepunt. Dieptepunt was de 0-2 nederlaag tegen de amateurs van Knokke. Een slechte generale repetitie is echter al vaker de voorbode geweest van iets moois.

Hayen dropte met Schoonbaert , Efford, Albanese en Mertens meteen vier nieuwkomers in de basis en koos vooral voor een goede organisatie.

Kortrijk probeerde niet te denken aan de warmte en drukte de Waaslanders met de rug op eigen doel. De kerels zochten het noodgedwongen vooral op rechts want aan de overkant ontbrak D’Haene door een omgeslagen enkel. Yves Vanderhaeghe liet daardoor de jonge Ritiere debuteren. Omdat Derijck toch fit geraakte was er voldoende ervaring achterin. Met Gilles Dewaele stond slechts 1 nieuwkomer in de ploeg. Terwijl Kortrijk domineerde scoorden de bezoekers plots uit het niets. Een mooie goal zelfs na voorbereidend werk van Efford en Albanese en knap in doel gelegd door Daan Heymans, ietwat verrassend in de basis. Een onverhoopte voorsprong dus en nadien plooiden de bezoekers direct weer terug, ook al dreigde Heymans nog een paar keer. Kortrijk vond ook telkens een attente Pirard op zijn weg en miste duidelijk de geblesseerde De Sart als vormgever op het middenveld.

Na de rust zocht Waasland-Beveren warempel een tweede goal via het prima voetballende trio Heymans, Efford, Albanese. De goal viel echter aan de overzijde. Een strafschop nog wel nadat Cauffriez heel dom Mboyo vastgreep, de Congolese Belg stuurde Pirard de andere hoek uit.

Gouden wissel

Hayen wisselde ook prima bij zijn debuut. Zo bracht hij Koita op het juiste moment in en die liet zich meteen gelden. Hij noopte Jakubech tot een moeilijke save waarbij de Slovaak de bal in extremis uit de lage hoek moest halen. Dat lukte helaas voor hem en Kortrijk niet met een ogenschijnlijk ongevaarlijk schot van weer Koita dat hij bijzonder knullig uit zijn handen in doel deed verdwijnen. Een blunder waar elke doelman sowieso een paar nachten wakker van ligt.

Kortrijk kon weer achtervolgen en Vanderhaeghe deed dat met Geuye als extra aanvaller maar het leverde allemaal weinig op. Ook al omdat Pirard, afgelopen week nog licht geblesseerd, een sterke reflex in huis had op de kopbal van de opgerukte Derijck.

En net toen de toegevoegde tijd inging kon Kortrijk het helemaal vergeten. Waasland Beveren scoorde net als vorig jaar warempel nog een derde keer dankzij Daan Heymans, zonder concurrentie en discussie de beste man op het veld.