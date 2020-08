Fietser komt om bij aanrijding met vluchtmisdrijf in Balen

In Balen in de Antwerpse Kempen is zondagavond een man om het leven gekomen toen hij op de fiets werd aangereden door een wagen. Dat zegt de lokale politie van de zone Balen-Dessel-Mol. De bestuurder van de wagen pleegde vluchtmisdrijf en kon nog niet worden gevat. Parket en politie zijn een onderzoek gestart.