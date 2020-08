Ook Anderlecht slikt puntenverlies in eerste wedstrijd

Het seizoen is niet zo mooi begonnen als Anderlecht zelf had gehoopt. Paars-wit kwam in Mechelen wel 0-2 voor, maar had veel moeite om zijn spel te ontwikkelen en zijn wil op te leggen. Malinwa vocht dan ook nog terug via De Camargo en Vanlerberghe: 2-2. Zo laten de Brusselaars na om meteen uit te lopen op Club, Gent en Antwerp. Straks toch niet weer een moeizame start, hé?

Wat hebben we dit gemist. Het zweet, de afgetrainde lichamen, af en toe een goeie slok water. Na vijf maanden in ons kot, zaten we eindelijk weer in...de sauna. En dat in de provincie Antwerpen. Anderlecht zorgde ook nog voor een koude douche.

Paars-wit kon bij dit competitiebegin nochtans een gouden zaak doen. Club Brugge, AA Gent, Antwerp: ze lieten allemaal punten liggen in hun eerste match. Op speeldag 1 konden de Brusselaars dus al een beetje ‘weg zijn’. In vergelijking met de snertstart vorig seizoen zou hen dat een enorme boost geven. Sowieso neem je tegenwoordig best snel de leiding in het klassement, want in deze coronatijden weet je maar nooit wanneer alles weer stilvalt.

Frutos coacht

Helaas was het spel van paars-wit was opnieuw loom en onzuiver. Op het middenveld zorgde het trio Zulj-Sambi-Vlap geenszins voor tempoversnellingen en ze kwamen ook zelden in de box. Dit is toch niet de richting die The Process uit moet? Zulj speelde vaak op het tempo van de dalende kwikthermometer. De geblesseerde speler-manager Vincent Kompany zat ongetwijfeld ergens verdoken in de tribune, maar kon bijlange niet tevreden zijn.

Maar net toen KV Mechelen er meer begon in te geloven na goeie kansen voor Schoofs en Hairemans sloeg Jérémy Doku toe. Een Malinwa-verdediger verkeek zich, de tiener sneed naar binnen en schoof het leer binnen. Voor Jérémy Doku was dit een revanche na de snertmatch die hij hier vorig seizoen beleefde. U weet wel, Doku kreeg toen nog voor de rust een rode kaart. Anderlecht verloor en verspeelde zowat zijn laatste kans op Play-off 1.

Uit dat debacle had Anderlecht wel geleerd. Doku stond niet meer tegen Issa Kaboré die hem in februari nog tergde. Dit keer liep hij aan de overkant. Aanvankelijk leverde dat weinig op en de spurtbom liep zich regelmatig vast, maar een uitbraak brak de match wel open.

Van de spits ging het alleszins niet komen. Dimata kreeg daar de voorkeur, want hij lijkt de enige robuuste aanvaller die een verdediger aan de praat kan houden. Alleen mist hij na anderhalf jaar blessureleed - zijn laatste match dateerde van februari 2019 - uiteraard nog ritme en feeling. Als de voorzetten dan uitblijven, volgt er geen doelgevaar. Assistent Nicolas Frutos probeerde de aanvallers weliswaar voortdurend te coachen, maar de snedigheid en diepgang van Tau en Bundu zullen straks welgekomen zijn. Na een uur werd Dimata vervangen door Colassin.

De achterstand was zuur voor Mechelen. De thuisploeg verdiende zeker een doelpuntje, maar scoort toch oh zo moeilijk. In de voorbereiding slechts 1 keer in zes A-wedstrijden. De situatie werd nog erger toen Murillo eens oprukte. Zijn voorzet week af op Bijker en plots stond het 0-2. Toch nog eens het bewijs dat backs die de achterlijn halen een extra wapen zijn. De Brusselaars moeten hopen dat nieuwkomer Mykhaylichenko dat straks ook brengt.

Vandenhaute zucht

Anderlecht leek door te stomen naar de zege. Zonder de steun van zijn beruchte publiek leek Malinwa te verdrinken in een lege visbokaal. Op de zeteltjes wreven Marc Coucke, Karel Van Eetvelt en Wouter Vandenhaute al in hun handen, maar het nieuwe bestuur ging toch nog met een wrang gevoel naar huis. Plots vond Malinwa zijn torinstinct. Dat vooral door Issa Kabore. De vleugelverdediger toonde waarom Man City 4,5 miljoen in hem investeerde en ging meermaals zijn lijn af.

Twee invallers vonden wel de weg naar doel. Eerst kopte De Camargo raak en niet veel later duwde Jordi Van Lerberghe het leer binnen. Malinwa maakte zelfs nog het meest aanspraak op de zege, maar de beste kans was nog voor RSCA. Vlap schoot dan toch eens op doel, maar de doelman redde puik. Coucke boycot Anderlecht. Veel moeten we dat toch niet schrijven.

Anderlecht laat bij de start dus al een mooie kans liggen om belangrijke concurrenten in de achtervolging te dwingen. Balen in de sauna. Wordt het weer een jaar zweten?