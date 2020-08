Evenepoel grijpt eindzege in Ronde van Polen

Remco Evenepoel heeft zich voor de vierde keer op rij tot eindwinnaar van een rittenkoers gekroond. De jongeman uit Schepdaal veroverde zaterdag de gele leiderstrui in de Ronde van Polen en stond die in de slotrit niet meer af. Zijn ploegmaat Davide Ballerini won de massasprint in de straten van Krakau.

Met Luke Rowe (INEOS), Geoffrey Bouchard (AG2R), Hugo Houle (Astana) en James Whelan (EF Pro Cycling) kleurden vier mannen aanvankelijk de vroege vlucht, maar thuisrijder Przemyslaw Kasperkiewicz kwam uiteindelijk nog aansluiten: vijf mannen zorgden dus voor de vlucht van de dag op een parcours dat aanvankelijk heuvelachtig was, maar in de slotfase vlak bleef.

Op zo’n 60 kilometer van de finish regende het plots aanvallen in het peloton, waarbij Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) en Jos van Emden (Team Jumbo-Visma) de sprong naar de kopgroep maakten. De kopgroep had tegen het peloton echter geen kans en op het lokale parcours - waar 3 rondjes van 4 kilometer werden gereden - werden de leiders binnengehengeld.

Een massasprint bleek onvermijdelijk. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) ging vroeg aan, maar werd nadien overrompeld. Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) leek het te gaan halen, maar in extremis kwam Davide Ballerini er nog overheen: opnieuw feest dus bij Deceuninck-QuickStep, dat na de dramatische val van Fabio Jakobsen in de openingsrit de Ronde van Polen afsluit met twee etappezeges.

Het werd voor Deceuninck-QuickStep een dubbel feest, want Remco Evenepoel kwam na zijn straffe solo in de voorlaatste rit niet meer in de problemen en haalde het eindklassement van de Ronde van Polen binnen. Daarmee scoort hij dit seizoen een perfecte vier op vier: eerder won hij al de Ronde van San Juan, de Ronde van de Algarve en de Ronde van Burgos.