Het wonder is geschied: Max Verstappen verslaat beide Mercedes-bolides in 70th Anniversary GP, Hamilton evenaart record

Het is gebeurd: Mercedes, dat de voorbije weken bijna onverslaanbaar leek, is geklopt. Max Verstappen verschalkte zondag de beide zwarte bolides met een uitgekiende bandenstrategie en won zo zijn eerste race van het seizoen. Lewis Hamilton werd tweede en scoorde zo zijn 155ste podiumplaats, een evenaring van het record van Michael Schumacher. Valtteri Bottas werd derde.

Voor de tweede opeenvolgende week was het Formule 1-circus te gast op Silverstone. Vorige week werd de jaarlijkse Grote Prijs van Groot-Brittannië er gereden, zondag stond de ‘70th Anniversary GP’ op het programma. Op het legendarische Silverstone werd in 1950 immers de allereerste Grote Prijs Formule 1 gereden: een betere plek om de 70ste verjaardag van de F1 te vieren, bestond dus niet.

Spin Vettel

Valtteri Bottas moest na zijn nulscore in de Britse GP meteen terugslaan als hij nog een rol wilde spelen in het WK. De Fin deed op zaterdag alvast wat hij moest doen door in de kwalificatie de snelste tijd te rijden, voor teamgenoot en WK-leider Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg, bij Racing Point opnieuw de vervanger van de door corona getroffen Sergio Pérez, vertrok als derde. Max Verstappen startte op plek vier, maar begon de race wel op de harde band - de drie mannen voor hem vertrokken met het mediumrubber.

Foto: AP

Bij de start hield Bottas de leiding voor Hamilton, maar Verstappen stormde meteen voorbij goede vriend Hülkenberg. In het middenveld viel al meteen een eerste incidentje te noteren: Sebastian Vettel kwam in de eerste bocht even op het gras terecht en verloor de controle over zijn Ferrari. De viervoudig wereldkampioen moest als laatste verder, maar kon wel zonder schade zijn weg vervolgen.

Bandenslijtage

Voor het weekend was heel wat te doen om de beschikbare banden: die waren immers één compound zachter dan die van vorige week, toen er in de slotfase verschillende klapbanden vielen. En dat bandenstrategie cruciaal zou zijn, bleek al snel: de twee Mercedes’, allebei op medium, konden immers moeilijk wegkomen van Verstappen, die met de harde band rondreed. De twee Mercedes’ kwamen in ronde 13 en 14 een set harde banden halen: Verstappen nam zo de leiding over.

Foto: AFP

Verstappen vond het setje harde banden waarop hij gestart was duidelijk aangenaam, want de Nederlander bleef goede rondetijden uit zijn Red Bull persen en reed na een tijdje zelfs weg van de twee Mercedes’, die allebei last kregen van zogenaamde graining: stukjes rubber die van de band vlogen. Toen Verstappen halverwege de race zijn eerste pitstop maakte, kwam hij tussen de twee Mercedes weer de baan op. Lang duurde dat niet, want bij de eerste kans die hij kreeg verschalkte Verstappen Bottas meteen en nam hij opnieuw de leiding over.

Gevecht tussen beide Mercedes

Enkele rondes later kwam Verstappen, die op de mediums reed, samen met Bottas naar binnen voor een tweede pitstop. Hamilton kreeg zo de leiding over en besloot een tijdje langer op de baan te blijven. Zijn bandenproblemen leken intussen opgelost en de wereldkampioen hield er een aardig tempo op na. Een tweede pitstop bleek echter ook voor hem noodzakelijk: 11 rondes voor de finish kwam de Brit binnen voor een set harde banden, waarmee hij vol gas kon gaan tot het eind.

Foto: AFP

Hamilton kwam als vierde de baan op, nog achter de verrassend snelle Charles Leclerc (Ferrari). Hamilton kwam de scharlaken bolide zonder al te grote problemen voorbij en kon zo de jacht op titelrivaal en teamgenoot Bottas inzetten. Hamilton pakte zijn Finse stalgenoot nog, maar moest zich dus tevredenstellen met plek twee: Verstappen, die in de slotrondes zelfs al wat grapjes kon maken met zijn ingenieur, won met zo'n 10 seconden voorsprong zijn eerste race van het jaar.

Record Schumacher

Voor Verstappen is het zijn negende zege uit zijn F1-carrière. Hamilton kon zich intussen troosten met alweer een evenaring van een record: de Brit scoorde zijn 155ste podiumplaats in de Formule 1. Dat zijn er precies evenveel als de legendarische Michael Schumacher.

Charles Leclerc viel uiteindelijk nipt naast het podium, maar was na afloop dolgelukkig met zijn vierde plek. Alex Albon schoof in de slotfase nog op naar plaats vijf in de tweede Red Bull, de beide Racing Points van Lance Stroll en Nico Hülkenberg eindigden op plekken zes en zeven. Esteban Ocon (Renault), Lando Norris (McLaren) en Daniil Kvyat (AlphaTauri) pakten de laatste punten.

In het WK blijft Lewis Hamilton soeverein leider met 107 punten. Max Verstappen schuift zowaar op naar plek twee en telt 77 punten, vier meer dan Valtteri Bottas.

De volgende Grote Prijs is volgende week al: het F1-circus trekt dan naar Barcelona voor de Grote Prijs van Spanje, een wedstrijd die normaal gezien in het voorjaar gereden wordt maar nu dus middenin de bloedhete Spaanse zomer doorgaat: het zou zomaar eens een nieuw spektakelstuk kunnen opleveren.