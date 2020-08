Groot-Brittannië vraagt voormalig commandant om boten met migranten te stoppen

De Britse regering heeft zondag een oudgediende van de zeemacht de opdracht gegeven om een manier te vinden die het migranten onmogelijk maakt illegaal het Kanaal over te steken en in Groot-Brittannië aan land te gaan. De Britten roepen de Fransen op om ook actie te ondernemen tegen de illegale oversteken.

De marinecommandant Dan O’Mahoney heeft als hoofdopdracht ‘om het oversteken van het Kanaal met kleine vaartuigen onmogelijk te maken’. Zo staat het in een mededeling van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.

‘Hij zal daarvoor samenwerken met de Fransen en steunen op het werk dat in die zin al werd ondernomen’, aldus Binnenlandse Zaken. Het ministerie wil dat de bootjes onderschept worden en dat de inzittenden teruggestuurd worden naar het vasteland.

Door het gunstige zomerweer is het aantal oversteken enorm toegenomen de laatste tijd. Er zijn zo op drie dagen tijd al meer dan 500 migranten overgestoken en aan land gekomen in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het Frans ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er tussen januari en juli 2020 al vijf keer zoveel personen overgestoken dan in dezelfde periode in 2019. In juli waren het er tien keer zoveel als in juli 2019 en vier keer meer vaartuigen werden ontdekt in de duinen dan in juli vorig jaar.