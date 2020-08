Door de hoge temperaturen en het zonnige weer trokken zaterdag veel mensen richting de kust. Maar dat verliep niet overal van een leien dakje, op veel plaatsen was het - naar coronanormen - erg druk. In Blankenberge en Knokke kwam het zelfs tot vechtpartijen. Persagentschap Belga maakte zaterdag bovenstaande helikopterbeelden. Daarop is te zien dat niet enkel de grotere badsteden onder de drukte kreunden: haast overal was het druk.