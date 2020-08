NMBS: ‘Treinen rijden zoals voorzien naar de kust’

Na verschillende incidenten en vechtpartijen in Blankenberge en Knokke-Heist roepen de burgemeesters van kustgemeenten op om geen overvolle treinen meer te laten toekomen aan de kust. ‘Er worden geen treinen geschrapt’, reageert woordvoerder van NMBS Bart Crols.

In Blankenberge worden aankomende treinen gecontroleerd door de politie. Dagjestoeristen mogen er niet binnen, mensen met een reservatie voor bijvoorbeeld Sea Life, een hotel of restaurant of De Mol aan zee mogen wel door. Burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA) riep op om tussen 9 uur en 16 uur geen treinen naar de badstad te laten rijden, om zo de rust te laten terugkeren na een woelige zaterdag, waarbij het tot vechtpartijen kwam tussen politie en strandgangers.

Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, wilde het station sluiten, maar schrijft op Twitter dat het station open blijft zolang ook andere stations aan de kust open blijven. ‘Toch vragen we aan de NMBS om het aantal reizigers en treinen te beperken.’

NMBS laat aan De Standaard weten dat het treinaanbod niet gewijzigd wordt. ‘Er worden geen treinen geschrapt, maar we laten onze reizigers wel weten dat ze mogelijk niet toegelaten worden op het grondgebied bij aankomst’, zegt woordvoerder Bart Crols. ‘Het treinverkeer wordt niet aangepast, ook de extra treinen zullen rijden, wij kunnen dat niet zomaar aanpassen zonder akkoord van de politiek’, zegt hij. ‘We moeten ons aanbod ook afstemmen op de vraag, en er moet rekening gehouden worden dat niet alleen dagjestoeristen naar de kust afzakken met de trein. Er zijn ook mensen die de trein nemen om te gaan werken.’

Chaos

Tommelein wil een herhaling van begin augustus vermijden, toen honderden dagjestoeristen op elkaar gepakt stonden te wachten in het station van Oostende. Door een afgelaste trein was het drummen in het station.