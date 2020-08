Knokke-Heist en Blankenberge weren dagjestoeristen, ook elders maatregelen tegen overrompeling

Blankenberge heeft een ‘time-out’ nodig, nadat zaterdag een grote vechtpartij uitbrak op het strand. Ook Knokke-Heist besliste dat dagjestoeristen niet welkom zijn op zondag. Het provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare gaat tot 13 augustus op slot.

Na Blankenberge weert nu ook Knokke-Heist tot nader order dagjestoeristen van haar grondgebied. Wie naar Knokke-Heist wil komen, zal een bewijs moeten voorleggen om de reis te verantwoorden, meldt burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens in de nacht van zaterdag op zondag in een persbericht. Hij verwijst daarbij naar de incidenten van de voorbije dagen.

Lippens had vrijdag al opgeroepen om dit weekend niet naar de kust te reizen en waarschuwde dat de badstad mogelijk dagbezoekers zou weigeren indien het te druk werd. De oproep lijkt volgens de burgemeester echter in dovemansoren te zijn gevallen.

‘Tientallen incidenten, zowel gedurende de dag als de nacht, zorgen ervoor dat het gemeentebestuur zich genoodzaakt voelt om over te gaan tot drastische maatregelen. Om de publieke veiligheid te garanderen kunnen dagtoeristen voorlopig niet langer Knokke-Heist bezoeken’, aldus Lippens. De toegang wordt tot nader order beperkt tot inwoners, tweedeverblijvers, verblijfstoeristen en medewerkers van de in Knokke-Heist gevestigde ondernemingen en organisaties.

Vanaf zondag vinden er grootschalige controles plaats die onvermijdelijk zullen resulteren in lange files, waarschuwt de gemeente. ‘Alle voertuigen zullen worden gecontroleerd. Wie geen geldige reden heeft om in Knokke-Heist te zijn, moet onmiddellijk rechtsomkeer maken. Alle inzittenden moeten dus kunnen bewijzen dat zij in Knokke-Heist wonen, verblijven met overnachting, of werken’, luidt het tot slot.

Blankenberge

In Blankenberge zijn zondag 9 augustus enkel nog inwoners, tweedeverblijvers, meerdaagse verblijfstoeristen en mensen die werken in de stad toegelaten. Die beslissing kwam er nadat zaterdag vechtpartijen uitbraken op het strand. De politie zal de invalswegen controleren, wie in Blankenberge toekomt zal dus een geldige reden moeten hebben om toegang tot de stad te krijgen. ‘Met deze maatregel proberen we de rust te laten weerkeren’, zei de burgemeester Daphné Dumery (N-VA) zaterdag. Dumery vraagt ook om tussen 9 en 16 uur geen treinen te laten toekomen op het grondgebied van Blankenberge. Het is niet duidelijk of NMBS zal ingaan op die vraag.

DS VIDEO - Vechtpartij op strand Blankenberge. Video: De Standaard

Donkmeer sluit tot 13 augustus

Het provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare sluit van zondag 9 tot en met donderdag 13 augustus, omdat er zowel vrijdag als zaterdag te veel bezoekers naar het domein waren afgezakt. ‘Bovendien lappen vele bezoekers de coronamaatregelen aan hun laars, zoals in de eigen bubbel blijven of de verplichting om een mondmasker te dragen. De toestand was zaterdag zo onbeheersbaar dat we moesten overgaan tot een drastische beslissing en het domein sluiten ‘burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD).

Omdat Nieuwdonk besloot te sluiten, volgde ook botenverhuur Donkmeer. ‘We willen jullie enkel veilig van dienst zijn’, schrijven te uitbaters op Facebook. ‘Door de sluiting van de Nieuwdonk verwachten we nog meer volk dan de afgelopen twee dagen en de veiligheid is niet meer mogelijk dan.’ Zwemmen in het Donkmeer is verboden, omdat het niet veilig is door de aanwezigheid van blauwalgen.