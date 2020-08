Van Ranst: ‘Dagjestoeristen weren lost het probleem niet op’

Dagjestoeristen niet toelaten in Blankenberge, lost volgens viroloog Marc Van Ranst het probleem niet op. ‘Dan gaan ze één kuststad verder. Dit had men beter kunnen aanpakken op provinciaal niveau of voor de hele kust.’

Na een grote vechtpartij op het strand zaterdag kondigde burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA) aan dat dagjestoeristen zondag niet welkom zijn. ‘Als viroloog is het duidelijk: te veel volk is nooit goed. Rellen of gevechten kan ik ook alleen maar afkeuren’, reageert Marc Van Ranst. ‘Maar door dagjestoeristen te verbieden, los je het probleem niet op. Dan gaan ze één kilometer verder naar een andere kuststad. Men had dat beter kunnen oplossen, op provinciaal niveau of voor de hele kust bijvoorbeeld.’

Van Ranst vindt dat de kust beter zou varen bij een andere oplossing. ‘Ik snap dat niet iedereen de luxe van een terras of tuin heeft.’ Geen treinen meer sturen vindt hij ook geen oplossing. ‘Niet iedereen heeft een auto - ik ook niet - maar zorg dan voor een reservatiesysteem of een gelijkaardig systeem op de trein. Als de zitjes op zijn, zit de trein vol. Dat rechtstaan in de trein, daar moeten we vanaf.’ Net als burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) is de viroloog tegen extra treinen inzetten, aangezien dat ook meer toeristen naar de kust brengt.