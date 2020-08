In Knokke-Heist ‘tal’ van vechtpartijen, elders rustig

Ook in Knokke-Heist waren er zaterdag enkele incidenten. ‘Toestanden zoals in Blankenberge hebben we gelukkig niet meegemaakt, maar er zijn tal van tussenkomsten geweest voor vechtpartijen’, zegt de korpschef aan Het Laatste Nieuws.

Hij heeft het over ‘tal’ van vechtpartijen. Burgemeester Leopold Lippens had eerder al gezegd dat hij geen extra toeristen in Knokke-Heist wilde. Op zaterdag stond een bord met ‘Knokke-Heist = Vol’ langs de weg. Hoewel er wel vechtpartijen waren, waren ze niet van hetzelfde kaliber als de massale vechtpartij in Blankenberge. Daar mogen zondag geen dagjestoeristen meer naartoe.

In Oostende ging het er beter aan toe dan vorige week, toen duizenden toeristen dicht bij elkaar moesten staan. Met 15.000 aanmeldingen was het strand volzet, maar er was voldoende plaats voor iedereen. Er waren geen noemenswaardige incidenten en op de Zeedijk bleef de politie honderden mensen, voornamelijk jongeren, wijzen op de mondmaskerplicht. De uittocht verliep zonder problemen en aan het station waren tientallen agenten en veiligheidspersoneel van de NMBS aanwezig. Toch blijft burgemeester Bart Tommelein ervoor pleiten om geen extra treinen in te leggen naar de kust. ‘Op zo’n dag is het al druk en met de extra treinen wordt handhaving van moeilijk.’

Zaterdagmiddag kleurde de online druktebarometer op meerdere plaatsen nog donker- of lichtgroen, de codes voor ‘rustig’ en ‘gezellig’. In verschillende badplaatsen kreeg het centrum van de gemeente op dat moment al code geel, wat ‘druk’ betekent. In de loop van de namiddag werd het in de meeste drukke strandzones uiteindelijk ook ‘zeer druk’. Zo kleurden De Haan en Wenduine oranje. De twee drukste stranden van De Haan waren rond 16 uur voor meer dan 90 procent volzet. In Knokke kleurt Het Zoute oranje en ook de drukste zone van De Panne krijgt momenteel code oranje.