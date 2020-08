Blankenberge zondag afgesloten voor dagjestoeristen: ‘Time-out nodig’

De stad Blankenberge zal morgen afgesloten zijn voor dagjestoeristen. Dat meldt de stad in een persbericht.

‘Onze stad heeft een time-out nodig’, zegt de burgemeester Daphné Dumery (N-VA) na de grote vechtpartij op het strand. ‘Dat betekent dat we dagjestoeristen morgen, zondag 9 augustus, zo veel mogelijk willen weren uit Blankenberge. Enkel inwoners, tweedeverblijvers, de meerdaagse verblijfstoeristen en mensen die werken in onze stad zullen worden toegelaten. Politiecontroleposten zullen worden opgesteld langs de invalswegen. Wie dus in Blankenberge toekomt zal dus een geldige reden moeten hebben om toegang tot de stad te krijgen. Met deze maatregel proberen we de rust te laten weerkeren.’

Volgens viroloog Marc Van Ranst is dat het probleem verschuiven van de ene stad naar de andere. ‘Men had dat beter kunnen oplossen, op provinciaal niveau of voor de hele kust bijvoorbeeld.’

‘De meeste onruststokers zijn ondertussen gevat’, leest het persbericht nog. ‘Bijna allemaal hebben ze een waslijst aan strafbare feiten. Ze zijn dus gekend bij het gerecht.’

Geen treinen, maar NMBS kreeg nog geen vraag

In het persbericht vraagt Dumery om tussen 9 en 16 uur geen treinen te laten toekomen op het grondgebied. ‘Lokaal hebben we alle mogelijke maatregelen getroffen om de veiligheid te blijven garanderen binnen onze bevoegdheden. De hogere overheden dragen hierin een grote verantwoordelijkheid, we verwachten een duidelijk signaal.’

NMBS laat weten die vraag nog niet te hebben gekregen. ‘We gaan hier niet op vooruitlopen, het is aan de overheid om dit te beslissen’, aldus woordvoerder Bart Crols.