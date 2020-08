Zaterdag rond 17 uur ontstond een vuurwapengevecht tussen inspecteurs van de lokale politie van Voeren en een automobilist, die eerder een politiecontrole in Moelingen had ontvlucht, waarna een politieachtervolging ontstond.

De man die naar de politie schoot met een vuurwapen is een 32-jarige man uit Duitsland. Na het ontvluchten van de controle was hij in het centrum van ‘s Gravenvoeren klemgereden. Hij wilde vervolgens met geweld een tegenligger carjacken, maar er ontstond een vuurwapengevecht tussen hem en de politie, waarbij hij levensbedreigende letsels opliep.

Een 41-jarige vrouwelijke voorbijganger uit het Nederlandse Eijsden raakte ook gewond, maar bij haar is geen sprake van levensgevaar.

Naast de 41-jarige vrouw uit Eijsden raakte een 45-jarige vrouw door het schietincident in shock.