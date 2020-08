Antwerp raakt niet voorbij Moeskroen, Standard wint wel van Cercle

Bekerwinnaar Antwerp is de nieuwe competitie ingestapt met een valse noot. Het raakte zaterdagavond thuis niet voorbij Moeskroen (1-1). Standard opende wel foutloos. De Rouches versloegen Cercle Brugge met 1-0.

Antwerp deed vorig weekend met de bekerwinst tegen Club Brugge een pak vertrouwen op maar daar was in de eerste helft tegen Moeskroen weinig van te merken. Zonder enfant terrible Lamkel Zé, door Leko naar de bank verwezen, bleek het stamnummer 1 offensief onmondig. De schaarse kansen werden door Pius en Haroun niet afgewerkt.

Meteen na de pauze sloeg de vlam dan toch in de pan. Lior Refaelov zette een strafschop om na een fout van Onana op Mbokani. De bezoekers legden zich echter niet neer bij de achterstand en twaalf minuten voor tijd hingen de bordjes weer in evenwicht. De pas ingevallen Bakic verschalkte Butez met een prachtige knal. Het bleek ook de eindstand. Meteen duur puntenverlies voor het ambitieuze Antwerp.

Standard, zonder zijn geschorste (nieuwe) aanvoerder Vanheusden, nam de partij tegen Cercle onmiddellijk in handen en dreigde een eerste keer via Lestienne, die voorlangs besloot. Net voor het half uur moest de bezoekende doelman Warleson zijn kunnen tonen op een kopbal van Amallah. Cercle antwoordde langs Hoggas en Velkovski, maar ook hun pogingen misten precisie. In de slotfase kwam Shamir nog dichtbij de 1-0 maar de teams trokken met een brilscore de kleedkamer in.

In de tweede helft brak Samuel Bastien de ban voor de Rouches. Na een hoekschop vloerde hij Warleson met een gekruist schot. Het team van coach Montanier behield daarna vlot de controle.

Eerder op de dag opende kampioen Club Brugge de competitie met een verrassende 0-1 nederlaag tegen Charleroi. Morgen staan vier duels op het programma: STVV/AA Gent (13u30), Zulte Waregem/Genk (16u), KV Mechelen/Anderlecht (18u15) en Kortrijk/Waasland-Beveren (20u45). Maandag volgen nog OHL/Eupen en Oostende/Beerschot (allebei om 19u).