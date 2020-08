Alarmfase van ozon- en hitteplan voor het eerst geactiveerd

Omdat het KMI ook voor de komende dagen zeer hoge temperaturen voorspelt en er tegelijk hoge ozonconcentraties verwacht worden, hebben deskundigen van de verschillende overheden zaterdag beslist om voor het eerst de alarmfase van het ozon- en hitteplan te activeren. Dat betekent een versterking van de al genomen maatregelen.

De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan was al sinds afgelopen zondag van kracht, maar ‘gezien de uitzonderlijke waarden van de gemiddelde ozonconcentraties en -temperaturen heeft de Risk Management Group besloten de alarmfase’ te activeren. Het is de eerste keer dat deze fase wordt geactiveerd. De maatregelen versterken vooral voor ouderen, chronisch zieken, jonge kinderen en sociaal geïsoleerde mensen. Mondmaskers zullen vaker vervangen moeten worden, omdat ze niet nat mogen worden.

De combinatie van ozon en hitte is immers zeer belastend voor de gezondheid, vooral bij kwetsbare mensen. Daarbovenop komt nog eens het coronavirus.

Enkele maatregelen die de verschillende overheden moeten nemen zijn onder meer: de toegang tot drinkwater garanderen, zeker in de grote steden, en voorkomen dat mensen in wachtrijen in de volle zon moeten staan wachten. Dat betekent dus dat drinkwaterfonteinen die vanwege de pandemie gesloten waren, maar met de hygiënische maatregelen weer geopend kunnen worden. Cafés en restaurants worden ook aangemoedigd gratis drinkwater aan te bieden.

Het coronavirus zorgt voor extra maatregelen. Zo moeten in woonzorgcentra de koelste ruimtes beschikbaar gesteld worden voor mensen die in quarantaine geplaatst zijn. Er moet ook genoeg personeel voorzien worden om ervoor te zorgen dat de bewoners genoeg gehydrateerd zijn. Ventilatoren en airco moeten vermeden worden vanwege het coronavirus, maar het gebruik zal per geval worden beoordeeld.

Op www.warmedagen.be is nog meer info te vinden over de te nemen maatregelen.