22-jarige Jordi Meeus behaalt tweede spurtzege op rij in Ronde van Tsjechië

Jordi Meeus heeft na de tweede ook de derde rit in de wielerronde van Tsjechië (2.1) op zijn naam geschreven.

De 22-jarige renner van het Nederlandse SEG Racing Academy haalde het zaterdag na 206,1 km af tussen Olomouc en Frydek-Mistek in een sprint voor de Duitser Max Kanter (Sunweb) en de Est Martin Laas (BORA-hansgrohe). Kenneth Van Rooy en Amaury Capiot, allebei Sport Vlaanderen-Baloise, werden vierde en vijfde. Sean De Bie (Bingoal-Wallonie Bruxelles) kwam als zevende over de streep.

Vrijdag klopte Meeus in de sprint Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Donderdag ging de zege in de openingsetappe, een ploegentijdrit over 18,1 km in Unicov, naar het Australische Mitchelton-Scott. Luke Durbridge kreeg het geel. Morgen/zondag eindigt de rittenkoers met een etappe over 172,6 km van Mohelnice naar Sternberk.

Voor Jordi Meeus is het zijn derde profzege. In 2018 was hij de beste in de Gooikse Pijl.