Politie Blankenberge sluit invalsweg af, code oranje in Knokke

Even uitpuffen aan zee, het klinkt hemels met temperaturen boven de dertig graden. Aan het strand daalt het kwik tot 25 graden dankzij de zeebries. Maar een aantal kuststeden kreunt onder de grote toestroom (dagjes)toeristen.

De politie van Blankenberge heeft beslist om de Brugse Steenweg af te sluiten. Dat is de belangrijkste invalsweg naar de badstad. ‘We doen dit omdat er nog te veel voertuigen richting Blankenberge rijden’, aldus politiewoordvoerder Philip Denoyette. ‘Daarom hebben we besloten om de Blankenbergse Steenweg in de richting van Blankenberge ter hoogte van het kruispunt met de Canadezenstraat af te sluiten.’

Ook op het strand van Oostende stellen zich problemen: door de drukte en hoogwater kunnen mensen steeds minder afstand houden. ‘Maar veel mensen verlaten het strand al. We proberen de uittocht in goede banen te leiden’, klinkt het nog. Voor de drie drukste stranden van Oostende geldt nog minstens tot en met woensdag een aanmeldingssysteem.

Burgemeester Leopold Lippens riep gisteren al op om niet naar Knokke-Heist te komen. Nu staat er op de weg richting de badstad een bord met ‘Knokke = vol, gelieve om te keren!’. De zone Zoute kleurt oranje, ofwel ‘zeer druk’, op de druktebarometer van de kust. Ook de zeedijk van Blankenberge en De Haan krijgen die code. Via deze website ziet u hoe druk het is per gemeente.

Ook onze noorderburen vragen om niet naar het strand af te zakken: ‘Dwingend advies/verzoek: kom niet naar Scheveningen’, klinkt het. Bij Noordwijk is ook nergens meer een parkeerplek te vinden. ‘Kom alsjeblieft niet meer onze kant op.’