Twee loodsen van landbouwbedrijf naast A12 uitgebrand

Bij de brand die zaterdagnamiddag naast de A12 in Stabroek woedt, zijn twee loodsen van een landbouwbedrijf vernield terwijl de brandweer nog een derde probeert te redden. Dat zegt burgemeester Rik Frans (N-VA).

De operationele fase van het rampenplan is van kracht en een instelling voor volwassenen met een mentale handicap is uit voorzorg even ontruimd. Voor een nabijgelegen woonzorgcentrum is voorlopig geen evacuatie nodig. Een brandweerman raakte lichtgewond bij de bluswerken.

De brand zorgde aanvankelijk voor een enorme zwarte rookpluim die tot kilometers in de omgeving te zien was, maar intussen is die al wat in omvang afgenomen. Omwonenden krijgen wel nog steeds de raad om ramen en deuren gesloten te houden. In de getroffen loodsen zouden onder meer voedingsmiddelen opgeslagen liggen, al bevinden er zich mogelijk ook gasflessen en/of brandstof. ‘Het gaat om een bedrijf dat aan akkerbouw doet, maar vooral ook leveringen van groenten en fruit aan schepen in de haven uitvoert’, zegt Frans.

Omwille van de brand en de rook werd de afrit Stabroek van de A12 richting Nederland een tijdje afgesloten.