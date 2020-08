Twee mensen omgekomen nadat zweefvliegtuig neerstort in Tienen

In de omgeving van Tienen is zaterdagnamiddag omstreeks 15.20 uur een zweefvliegtuig neergestort. Dat meldt de lokale brandweer.

Volgens burgemeester van Tienen Katrien Patryka (CD&V) zijn daarbij twee personen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de juiste omstandigheden van het ongeval zijn nog geen details bekend. Het ongeval gebeurde in de omgeving van het vliegveld van Goetsenhoven, waar de zweefvliegsectie van Koninklijke Vliegclub De Wouw gevestigd is. De club bevestigt dat het om een van hun toestellen gaat.