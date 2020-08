En toen werden cultuurhuizen even voetbalclubs als protest: ‘Zeg niet langer bar, maar zeg kantine’

‘Zeg niet langer bar, maar zeg kantine. Zeg niet zaal, maar zeg lounge. Zeg niet stoelen, zeg tribune. Zeg niet napraten, maar zeg de overwinning vieren.’ Verschillende cultuurhuizen hebben hun logo aangepast naar analogie met die van voetbalclubs. Een ludiek protest, omdat voetbalwedstrijden wel mogen doorgaan, maar culturele voorstellingen nog niet.

‘Van de amateurs tot de profs, onze culturele clubs zijn wereldklasse. Daarom start FC Onder Stroom vandaag één grote voetballiga: de Cultural Pro League.’ Dat bericht is te lezen op de Facebookpagina van het Antwerpse cultuurhuis.

‘Het bericht dat voetbalsupporters live mochten supporteren in de filmzalen van Kinepolis schoot bij ons in het verkeerde keelgat,’ zegt Frederik Van den Bril van Onder Stroom. ‘Onze culturele evenementen verliepen perfect veilig in open lucht, maar werden verplicht gesloten. Waarom kan dan samen in een cinemazaal kruipen wel?’

Als ludiek protest doopten zij zich op sociale media om tot FC Onder Stroom. En ze riepen andere cultuurhuizen op hetzelfde te doen. Eén van de andere initiatiefnemers is Jasper Declercq: ‘We besloten met een team designers gratis voetballogo’s te maken voor alle Vlaamse en Brusselse cultuurhuizen.’ Onder andere KVS, OLT Rivierenhof, De Studio, Het Bos, Vooruit, NT Gent, Sportpaleis, Lotto Arena, Vorst Nationaal en Botanique doen al mee.

Twee maten en gewichten

‘Wij hebben niets tegen voetbal maar cultuur is toch minstens even belangrijk en plezant? Wij kunnen niet ontsnappen aan het gevoel dat er met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt’, aldus nog Declercq. Dus ging een team designers gratis aan de slag. ‘We besloten om gratis voetballogo’s te maken voor alle Vlaamse en Brusselse cultuurhuizen’, zegt Declercq. Hij verzekert dat er nog veel zullen volgen.

Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx had eerder gezegd dat theatervoorstellingen gevaarlijk zijn voor de verspreiding van het coronavirus, ‘omdat het publiek daar nadien nog over wil napraten’. En dat geeft volgens Berx een risico op samenscholingen.