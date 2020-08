Blusvliegtuig crasht in Portugal: twee gewonden

Een Canadair-blusvliegtuig is zaterdag neergestort tijdens het bestrijden van een bosbrand in Noord-Portugal. Daarbij raakten de twee bemanningsleden ernstig gewond, aldus de civiele bescherming.

Het toestel ‘stortte neer in een onbewoond bergachtig gebied na een manoeuvre bij het laden van water’, vertelde commandant Pedro Araujo van de National Civil Protection Authority aan AFP. Het vliegtuig was bezig met het bestrijden van een brand die zaterdag bij zonsopgang uitbrak in de stad Lindoso, in het hart van het Peneda-Gerês Nationaal Park, dat grenst aan de Spaanse regio Galicië.

Op het moment van het ongeval probeerden zeven Portugese en vier Spaanse vliegtuigen de bosbrand te bestrijden.