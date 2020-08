Belgische Fien Lammertyn pakt monsterlijk wereldrecord in loden hitte door 301 keer (!) steile klim op te fietsen: “Voel me goed”

De Belgische Fien Lammertyn heeft vrijdagavond opnieuw een record gebroken: tijdens een onverharde rit van bijna drie dagen op de flanken van de mijnterril van Beringen heeft ze een dubbele Everesting Challenge voltooid. Daarmee was ze wereldwijd de eerste vrouw.

Tijdens een gewone Everesting Challenge dienen fietsers 8.848 hoogtemeters (het equivalent van de Mount Everest) te overwinnen door één en dezelfde helling steeds op en af te rijden. Tijdens de dubbele versie moet dat dus twee keer zo hoog, en dat met een maximum van twee uur slaap over de hele rit. Lammertyn maakte die uitdaging nog zwaarder door te kiezen voor de offroadbeklimming van B-Mine in Beringen, met stijgingspercentages tot zestien procent. In totaal reed ze ondanks de hitte de terril 301 keer op en af.

De poging startte dinsdagnacht, in de hoop donderdagavond klaar te zijn. Maar uiteindelijk werd dat dus pas vrijdagavond: “Want offroad bleek veel trager dan mijn Everesting Challenge op de Kluisberg. Omdat het zo warm was, kroop er ook veel tijd in het steeds bijvullen van mijn drinkbussen.” De vertraging zorgde er ook voor dat Lammertyn haar twee uurtjes slaap al vroeg in de poging had opgebruikt. Maar toch klonk ze een dag na het einde fris aan de telefoon: “De adrenaline werkt nog na, denk ik. Ik voel me betrekkelijk goed. Waarschijnlijk krijg ik vanavond wel een klopje.”

Tijdens haar poging was het trouwens constant 40 graden in Limburg. “Drie dagen van eten, slapen (twee uurtjes) en herhalen. Maar we hebben een wereldrecord”, aldus Lammertyn.

Wereldwijd zijn er nog maar drie vrouwen die de dubbele Everesting Challenge hebben voltooid. “Eén virtueel (op de rollen, red.), één op de weg, en nu ik, als eerste offroad. Eigenlijk had ik gewoon als eerste vrouw die dubbele Everest willen doen, maar ik moest mijn poging uitstellen omdat ik wat sukkelde met de achillespees. Zo waren de twee andere vrouwen me voor.” De volgende stunt van Lammertyn? “Ik zou graag de Koppenberg ‘everesten’. Maar eerst hier even van herstellen.”