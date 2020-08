Hitterecord sneuvelt: nooit eerder was het zo warm op 8 augustus

Nooit eerder was het zo warm op 8 augustus. In Ukkel wordt zaterdagmiddag al 34,3 graden Celsius gemeten. Daarmee is het dagrecord uit 1975 gesneuveld, meldt weerman David Dehenauw via Twitter.

Dehenauw wijst er wel op dat dagrecords relatief blijven. Het absolute temperatuurrecord dateert van juli vorig jaar, toen 39,7 graden Celsius opgemeten werd. Mogelijk worden vandaag nog temperaturen tot 37 graden of zelfs ietsje meer gemeten in de Kempen. Aan zee krijgen we maxima tot 31 graden. Wisselende bewolking over de westelijke landshelft en een matige zeebries temperen de temperaturen.

De temperaturen houden de komende dagen verder aan. ‘Niet normaal’, tweette Dehenauw eerder al. De recordreeks tropisch hete dagen die verwacht wordt, is het gevolg van klimaatopwarming. ‘We moeten er alles aan doen opdat dit niet uit de hand loopt’, zei hij aan De Standaard.