Geredde spitssnuitdolfijn spoelt dag later dood aan in Wenduine

Een gewone spitssnuitdolfijn is donderdag in de problemen geraakt ter hoogte van het Oosterstaketsel van Nieuwpoort. Het dier kon met wat moeite weer naar open zee worden begeleid, maar is vrijdagavond dood aangespoeld op het strand van Wenduine. Dat meldt het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zaterdag.

Het kadaver werd vrijdagavond van het strand verwijderd en verplaatst naar het technisch lokaal van de plaatselijke brandweer. Zaterdagochtend werd het overgebracht naar de Faculteit Diergeneeskunde van de Universteit van Gent, waar een autopsie uitgevoerd zal worden. Het gaat om een jong vrouwtje met een lengte van 3,59 meter en een gewicht van 510 kilogram.

Het gaat pas om het zevende bekende geval van een gewone spitssnuitdolfijn in België, maar wel al om het tweede in 2020. De dolfijnen zoeken hun voedsel (voornamelijk inktvissen en pijlinktvissen) doorgaans in de diepe Atlantische wateren. De ondiepe Noordzee heeft hen dus weinig te bieden. Volgens het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is het dier verdwaald en ernstig verzwakt geraakt door een voedingstekort. Allicht is dat ook de doodsoorzaak.

Van bijkomende verwondingen die werden opgelopen in Nieuwpoort, waar het dier zich vastzwom tussen de stenen langs het staketsel, wordt niet verwacht dat deze de rechtstreekse doodsoorzaak zijn. Wel kunnen ze eventueel hebben bijgedragen tot de verdere verzwakking van het dier. De autopsie moet voor meer duidelijkheid zorgen.