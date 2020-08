Deceuninck-Quick Step geeft Amerikaan uit de stal van Axel Merckx een stageplaats: “Een klassementsrijder”

Deceuninck-Quick Step rekent tot het einde van het seizoen op de diensten van Sean Quinn, een twintigjarige Amerikaan. Quinn, die ook nog onder contract staat bij het Hagens Berman Axeon-team van sportdirecteur Axel Merckx, zal komende woensdag als stagiair zijn debuut maken in Gran Piemonte (1.Pro). De Amerikaan ging in januari al mee met de Wolfpack op trainingskamp naar Calpe, waar hij indruk maakte.

Deceuninck-Quick Step gaf begin dit jaar al profcontracten aan Joao Almeida en Ian Garrison, ook beiden komende van Hagens Berman Axeon. Quinn zal zeker hopen in dat rijtje terecht te komen.

“Ik beschouw mezelf als een klassementsrijder”, gaf de Amerikaan mee. “Ik ben sterk in de bergen, maar kan ook goed tijdrijden en op het vlakke rijden. Ik weet van het trainingskamp deze winter hoe het team werkt. Al zal het in de wedstrijden zelf natuurlijk nog helemaal anders zijn. Ik kijk er heel erg naar uit en ga het team proberen te helpen waar mogelijk. Daarna zien we wel wat mogelijk is.”