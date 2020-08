In Knokke opent kunstenares Delphine Boël dit weekend een tentoonstelling met nieuw werk. Naar aanleiding daarvan had Terzake een gesprek met de dochter van koning Albert II. In dat interview reageert ze voor het eerst na de officiële erkenning begin dit jaar, toen Albert na een jarenlange juridische strijd erkende dat ze zijn dochter was. In bovenstaande video ziet u het fragment uit Terzake.