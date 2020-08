Een zaak van staatsbelang: Amerika krijgt eigen versie van het Songfestival

Nadat er vorig jaar al eens sprake van was, is het nu officieel: het Eurovisiesongfestival krijgt in 2021 een Amerikaanse versie. Het ‘American Song Contest’ gaat wel een tikkeltje anders zijn dan de Europese variant.

De Verenigde Staten had al enkele jaren een bijzondere fascinatie voor het Eurovisiesongfestival. Zo verscheen eerder dit jaar op Netflix al een fictiefilm over het songfestival met Hollywoodacteurs. Maar nu krijgt het land dus een eigen versie, waarbij alle vijftig staten het tegen elkaar opnemen.

In tegenstelling tot de Europese versie komen er vijf tot maximaal tien live kwalificatierondes. Daarna volgen halve finales en een grote finale. In aanloop naar de wedstrijd wordt ‘The American Song Contest Academy’ samengesteld: een groep bestaande uit Amerikaanse muziekprofessionals van alle genres en achtergronden. De leden van The Academy zullen jury’s samenstellen die samen met het regionale publiek muzikale talenten verzamelen om de vijftig staten te vertegenwoordigen.

De eerste editie staat gepland voor de zomer van 2021.