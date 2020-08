Genk-speler Theo Bongonda test positief op het coronavirus: “Zeven dagen in quarantaine”

KRC Genk moet het dit weekend zonder Theo Bongonda doen. De aanvaller testte donderdag namelijk positief op het coronavirus. Alle andere spelers en stafleden hebben negatief getest.

“De positieve test van Theo werd pas vrijdagavond laat aan de club gecommuniceerd. Bongonda gaat nu voor zeven dagen in quarantaine en mist uiteraard de eerste competitiewedstrijd, uitgerekend bij zijn ex-ploeg Zulte Waregem”, aldus de Limburgers.

Theo Bongonda mist de opener tegen zijn ex-ploeg 'Essevee' door positieve coronatest.

#krcgenk #mijnploeg — KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 8, 2020

Na aanvaller Paul Onuachu en doelman Maarten Vandevoordt is Bongonda overigens de derde speler van Genk die tijdens de voorbereiding positief test op het coronavirus. Daarnaast was er ook de malariabesmetting van Eboue Kouassi. Nieuwe aanwinst Daniel Munoz van zijn kant geraakte door de coronacrisis pas op 19 juli in Limburg.

De 24-jarige Bongonda begint dus met vertraging aan zijn tweede seizoen bij Genk, dat hem vorige zomer voor 7 miljoen euro overnam van Essevee. Tijdens de vorige campagne was de aanvaller goed voor vijf doelpunten en vijf assists in 29 optredens.

