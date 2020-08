Druk vakantieverkeer verwacht zaterdag, ook NMBS zet extra treinen in

Wie dit weekend op vakantie vertrekt of ervan terugkeert, moet op sommige plaatsen in Europa rekening houden met druk verkeer. Onder meer in Frankrijk dreigt het erg druk te worden. NMBS zet dit weekend extra treinen in naar de kust.

Bison Futé, de Franse verkeersinformatiedienst, verwacht zaterdag extreem druk verkeer op de Franse wegen. Onder meer de snelwegen A10 en A7 van en naar het zuiden zijn overdag te mijden. Zondag zou de toestand op de weg beter zijn.

Reisbijstandverzekeraar VAB wijst op een ongeval op de A7 tussen Lyon en Orange, waardoor zaterdagochtend al een kilometerslange file is ontstaan. Ook op de A10 Parijs-Bordeaux is het al zeer druk, zegt VAB. Ook op de alternatieve routes richting zuiden staan er al files.

Verder in Europa moeten vakantiegangers richting Slovenië momenteel al 1 uur 45 minuten aanschuiven voor de Karawankentunnel in Oostenrijk, weet VAB nog. Aan de Gotthardtunnel kunnen auto’s dan weer goed doorrijden, en ook in Duitsland waren er zaterdagochtend nog geen grote files.

Extra treinen naar de kust

Aan de kust wordt dit weekend extra veel volk verwacht. Daarom zet de NMBS zaterdag en zondag zeven extra treinen in, meldt VRT NWS. Er worden wel extra maatregelen getroffen om de drukte in de stations in goede banen te leiden. Situaties zoals vorige week in het station van Oostende wil de vervoersorganisatie in ieder geval vermijden.

Ook het Rode Kruis zal aanwezig zijn in de stations van Gent en Brugge om bijstand te voorzien voor het warme weer. Op lange trajecten wordt airco voorzien en reizigers wordt gevraagd om voldoende water mee te nemen. Wie een reis naar de kust overweegt kan de druktebarometer checken op kust.be.