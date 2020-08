Een Chinese vrouw uit Guangzhou gaat het internet rond omdat ze weigert te verhuizen. De overheid besliste om een brug te bouwen bij haar huis, maar dat zag ze niet zitten. Ondanks de flat die door de overheid ter beschikking werd gesteld, was er voor Liang geen sprake van een verhuis. Deze lag namelijk net tegenover een mortuarium.

De lokale overheid en Liang kwamen niet tot een akkoord en dus werd de brug simpelweg rond het huisje gebouwd. Het is intussen een fenomeen geworden in China en trekt eveneens de aandacht van toeristen. Beide partijen zijn nog steeds in overleg.