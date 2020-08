Gemiddeld aantal besmettingen klimt tot 568 mensen per dag

Gemiddeld 567,9 mensen zijn besmet geraakt in de periode tussen 29 juli en 4 augustus, meldt Sciensano. Daarmee stijgt het gemiddeld aantal besmettingen met 25 procent.

Er worden nu gemiddeld 22,1 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen met covid-19, een lichte daling met vier procent. Per dag sterven gemiddeld 3,1 coronapatiënten, dat is wel een toename van 22 procent op weekbasis.

Op maandag 3 augustus en dinsdag 4 augustus werden bijzonder hoge dagcijfers geteld, respectievelijk 767 en 763 besmettingen. Dat zijn de hoogste dagcijfers sinds eind april. Voor 5 augustus staan nu 516 besmettingen gemeld, maar dat aantal kan nog stijgen, wanneer Sciensano het aantal verder weet te verifiëren.

In totaal zijn er 72.784 bekende besmettingen met het coronavirus in ons land. Het meeste aantal besmettingen bevindt zich met 12.776 gevallen nog altijd in Antwerpen, gevolgd door 8.017 bekende gevallen in Luik. Er werden 18.414 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 9.866 coronapatiënten overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Vrijdagmiddag gaf viroloog Steven Van Gucht meer duiding bij de cijfers op een persconferentie van het Crisiscentrum.