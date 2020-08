Williams, Selby en Trump zitten bij laatste acht op WK snooker

De Welshman Mark Williams, en de Engelsen Judd Trump en Mark Selby hebben zich niet zonder moeite geplaatst voor de kwartfinales op het wereldkampioenschap snooker, dat doorgaat in The Crucible Theatre in het Engelse Sheffield.

Mark Williams (WS 3), wereldkampioen in 2000, 2003 en 2018, nam tegen de Engelsman Stuart Bingham (WS 14) een 5-2 voorsprong. Laatstgenoemde, die zich in 2015 tot wereldkampioen kroonde, sloeg terug en nam de leiding over. Vanaf de veertiende frame werd het een nek-aan-nek race. Bij een 11-11 stand kon Williams na onder meer een 75 break met 13-11 het laken naar zich toe trekken.

Een andere drievoudige wereldkampioen Mark Selby (WS 7) haalde het na een 13-12 thriller van Noppon Saengkham (WS 42). De Thai, die in de eerste ronde Shaun Murphy (WS 10) een zware 10-4 nederlaag aansmeerde, kon bij een 12-10 voorsprong voor Selby dankzij een 90 break een beslissende frame uit de brand slepen. Daarin potte de 17-voudige ranking tourwinnaar een 124 break weg voor een plaats in de kwartfinale waarin hij het opneemt tegen de winnaar van de wedstrijd Neil Robertson (WS 2) - Barry Hawkins (Eng 15). “Ik ben trots dat ik in de beslissende frame een winnende break heb gemaakt,” verklaarde de 37-jarige Selby. “Het was een geweldige wedstrijd en het is lang geleden dat ik nog zo goed heb gespeeld. Dit was een test die mij later in het toernooi van pas kan komen. Het ontbrak mij de laatste tijd aan vertrouwen, dus heb ik met Chris Henry gewerkt om terug in mezelf te geloven.”

Ook titelverdediger Judd Trump, de nummer een van de wereld, gaat verder. In een meer dan acht uur durende wedstrijd versloeg hij Yan Bingtoa (PDC 16) met 13-11. De 20-jarige Chinees nam een 5-2 voorsprong, maar Trump won met breaks van 58, 88, 73 en 93 zeven frames op een rij. Bingtao plooide niet en won vijf van de volgende zeven frames waarmeer hij op een frame kwam van Trump. Beide spelers wonnen nu om beurt een frame. Trump potte bij een 12-11 voorsprong een 127 break weg voor de overwinning. Voor een plaats in de halve finale neemt hij het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Engelsen Kyren Wilson (WS 8) en Martin Gould (WS 60).

- Uitslagen achtste finales -

Mark Williams (Wal/3) - Stuart Bingham (Eng/14) 13-11

Mark Selby (Eng/7) - Noppon Saengkham (Tha/42) 13-12

Judd Trump (Eng/1) - Yan Bingtao (Chi/16) 13-11