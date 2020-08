Manchester City klopt Real Madrid en gaat naar kwartfinale

Het zou de wedstrijd van de wederopstanding kunnen geweest zijn voor Eden Hazard. Hij begon goed, maar ging mee ten onder toen Kevin De Bruyne, de matador van Real in de heenmatch, zijn draai begon te vinden. Twee kapitale fouten van Raphaël Varane zetten de poorten van de kwartfinale wagenwijd open voor Manchester City.

Hij startte dan toch in de basis, Eden Hazard. Zinédine Zidane gaf voor de wedstrijd al aan dat ‘Eden zich prima voelde en vertrouwen heeft.’ De aanvoerder van de Rode Duivels etaleerde dit vertrouwen in de openingsfase in het lege Etihad. Hoe hij op het halfuur een bal uit de lucht plukte: genieten en vintage Hazard.

Hij zorgde eigenhandig voor de eerste twee goede kansen voor de rust voor Real. Eerst bracht Hazard Benzema in stelling op de rand van de zestien, daarna haalde hij zelf uit met zijn linker. Even veel keer had Ederson een goede redding in huis. Een aardig begin, tot hij in de tweede helft Hazard helemaal wegdeemsterde. Een andere landgenoot dicteerde intussen rustig het spel.

Het eerste schot(je) kwam dan ook op naam van Kevin De Bruyne. De spelverdeler kreeg wat ruimte, maar zijn poging week af op Militao, de vervanger van de geschorste Sergio Ramos. Een handvol minuten later was het wel raak. Varane liet zich de bal kinderlijk eenvoudig afsnoepen van een opzittende Gabriel Jesus, die de bal simpel doortikte naar Sterling. Hij had het leer maar binnen te duwen voorbij een kansloze Courtois: 1-0. De opdracht voor Real,dat aantrad in de nieuwe roze uitshirts voor volgend seizoen, bleef wel dezelfde: twee doelpunten maken.

Sterke Courtois houdt Real in de match

Gelegengheidsaanvoerder Karim Benzema had dit goed begrepen. De Franse spits zette zelf de aanval op voor de aansluitingstreffer. De voorzet van Rodrigo was perfect, de kopbal van Benzema precies genoeg om Ederson te kloppen. Goed voor z’n vijfde in deze CL-campagne.

De Bruyne deed Courtois nog even schrikken voor de pauze met een hoekschop die hij rechtstreeks naar doel draaide. Zijn collega-Rode Duivel verijdelde het Olympisch doelpunt ternauwernood.

KDB amuseerde zich duidelijk. Hij lanceerde Sterling met een gemeten bal, de vingertoppen van Courtois hielden de Koninklijke in de match. Ook na een korte combinatie tussen Gundogan en Sterling, kwam de Limburger gepast uit zijn doel. Voorbij het uur deed hij zijn beste redding, deze keer op de poging van Gabriel Jesus.

Hoe sterk Courtois keepte, zo zwak stond Raphaël Varane te verdedigen. Op een ongevaarlijke hoge bal liet hij zich ringeloren, deze keer profiteerde Gabriel Jesus gretig. Real was ook nadien achterin helemaal het noorden kwijt. Zidane bracht nog drie verse krachten in, maar City kwam nooit echt meer in de problemen. Hazard ging naar de kant met het kopje naar beneden.

Toen de Arabische sjeik El Mansour het meer dan tien jaar geleden voor het zeggen kreeg bij Manchester City, sprak hij onmiddellijk de ambitie uit om ooit de Champions League te winnen. Pep Guardiola pakte zijn laatste prijs in Europa dan weer in 2011. Wel, nu zijn ze er dichter bij dan ooit door de strafste CL-ploeg uit de afgelopen vijf jaar te elimineren.