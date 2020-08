De Wever richt luchtkarabijn op verwarde man in tuin

De Antwerpse politie heeft donderdagnacht een verwarde man opgepakt in de tuin van Bart De Wever (N-VA). De burgemeester betrapte de man en richtte een luchtkarabijn op hem tot de politie aankwam.

Rond 3 uur ’s nachts hoorde Liesbet, de jongste dochter van Bart De Wever, een verdacht geluid in de tuin. Ze maakte haar vader wakker, die vervolgens in zijn slaapkledij naar de tuin stapte. De Wever had ook een luchtkarabijn bij zich. ‘Sinds een jaar heeft hij dat legaal aangekocht om zijn gezin te kunnen beschermen na de gebeurtenissen van de voorbije jaren’, legt zijn woordvoerder Johan Vermant uit.

In de tuin trof de burgemeester een 40-jarige man aan. Hij kwam volgens de burgemeester verward over. De Wever richtte de luchtkarabijn op de man tot de Antwerpse politie aankwam aan de Herentalsebaan. ‘De man werd opgepakt. Hij werd eerst overgebracht naar het ziekenhuis ter controle, daarna werd hij naar de Noorderlaan gebracht voor verder onderzoek’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Gezien de feiten werd ook een huiszoeking uitgevoerd in de woonplaats van de man. Hij zal zich ook moeten verantwoorden omdat hij zich na de avondklok nog op straat begaf.