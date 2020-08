Tramlijnen 11 en 12 rijden zaterdag niet in Antwerpen

De Lijn herschikt haar Antwerpse tramnet zaterdag lichtjes vanwege het extreme zomerweer. Zo zullen tramlijnen 11 en 12 niet uitrijden. Alle andere tramlijnen rijden wel zoals gepland in de dienstregeling. Dat meldt openvaarvervoermaatschappij De Lijn vrijdagavond.

Door de herschikking kan De Lijn op de andere tramlijnen maximaal trams inzetten met airconditioning en luchtblazers. De oudere, zogenoemde PCC-trams kunnen dan vrijwel volledig op stal blijven. Volgens De Lijn kan de temperatuur in de PCC’s zo hoog oplopen dat het voor haar trambestuurders niet te verantwoorden is om met de trams te blijven rijden. ‘Ook voor de reizigers is dit weinig comfortabel.’

Tramlijnen 11 en 12 zullen niet uitrijden op alle dagen dat code rood geldt. Dat is dus al zeker zo zaterdag. ‘Het is nog niet duidelijk hoelang code rood en deze herschikking aanhouden. De Lijn bekijkt dit dag per dag’, klinkt het daarover.

In plaats van lijn 11 (Berchem Station-Melkmarkt) kunnen reizigers gebruikmaken van lijn 9 van Berchem Station naar Groenplaats, of van de buslijnen 20-21-32 van Berchem Station tot Rooseveltplaats. Wat lijn 12 (Sportpaleis-Centraal Station ) betreft, zijn volgens de openbaarvoermaatschappij de premetrolijnen 2-3-5-6 een goed alternatief voor wie naar het Sportpaleis (premetro Sport) of Centraal Station (premetro Diamant) wil.