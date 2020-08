Zoon van Cathy Berx was lid van Reuzegom

Met de Antwerpse gouverneur Cathy Berx spreekt voor het eerst een ouder van een Reuzegomlid.

Joachim Meeusen, de zoon van de Antwerpse gouverneur Cathy Berx, was lid van de Antwerpse studentenclub Reuzegom. Tegen Humo vertelt ze hoe haar zoon nog steeds kapot is van de dood van Sanda Dia, de student die in december 2018 overleed aan de gevolgen van een zwaar uit de hand gelopen studentendoop van de club. Meeusen was niet bij de doop aanwezig: hij was op buitenlandse stage. Hij wordt niet vervolgd. Achttien leden die wel bij de doop betrokken waren, verschijnen voor de raadkamer.

Meeusen en Dia kenden elkaar al langer via de Edegemse voetbalploeg Ik Dien. Berx heeft hem het nieuws zelf verteld aan de telefoon. ‘Joachim is in zeven haasten naar huis gekomen, helemaal stuk’, zegt Berx aan Humo. ‘Hij heeft een bijdrage betaald voor de ver­siering van Sanda’s graf. Hij is later ook uit Parijs over­gekomen om de uitvaart bij te wonen, en heeft in de herdenkingsmatch meegespeeld. Het doodsprentje van Sanda staat nog altijd naast zijn bed.’

Berx vertelt hoe zij en haar man (Johan Meeusen, gewoon hoogleraar aan Universiteit Antwerpen, red.) uitvoerig met hun zoon hebben gepraat over waarom hij zich bij Reuzegom wilde aansluiten. ‘We begrijpen het nog altijd niet’, zegt ze. ‘Maar Joachim behoort tot een andere generatie. Hij maakt zijn eigen keuzes. (...) Wat Sanda is overkomen, had ook hem kunnen overkomen. Dat zeg ik hem nu ook: “Voor hetzelfde geld was jij het geweest.”’