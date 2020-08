De Wever: ‘Mondmasker enkel op drukke plaatsen handhaven’

De Antwerpse politie zal de mondmaskerplicht tot en met woensdag, tijdens de hittegolf, enkel op drukke plaatsen handhaven. Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) gemeld. Ook gouverneur Cathy Berx zegt dat bij de handhaving (voor de hele provincie) rekening zal gehouden worden met het potentiële risico.

De hittegolf dwingt de Antwerpse crisiscel tot soepelere maatregelen tegen het coronavirus. De avondklok zal tijdelijk niet gehandhaafd worden, zodat mensen verfrissing kunnen zoeken tijdens de avonduren. De mondmaskerplicht blijft in principe geldig. Maar Antwerps gouverneur Cathy Berx zei vanmiddag tijdens een persconferentie dat bij de handhaving rekening zou gehouden worden met het potentiële risico op besmetting: ‘De bedoeling is om bijkomende besmettingen tegen te gaan.’ Berx riep mensen wel op om het mondmasker te blijven dragen. ‘Het is niet omdat het warm is dat het besmettingsrisico kleiner is.’

Bart De Wever liet meteen na de persconferentie weten dat hij zijn politiekorps alvast gevraagd heeft om tijdens ‘deze warme week tot en met volgende woensdag de mondmaskerplicht enkel te handhaven op drukken plaatsen’. ‘In het volle besef dat er noodzakelijke maatregelen aangehouden moeten worden om de gezondheid van de meest kwetsbaren onder ons te beschermen, had ik vandaag contact met de gouverneur om soepeler en menselijk om te springen met de provinciale richtlijnen rond mondmaskerplicht en nachtelijke aanwezigheid op het openbaar domein’, benadrukte De Wever in een persbericht. ‘De gouverneur heeft hier rekening mee gehouden.’

In Antwerpen zal de politie enkel pv’s opstellen wanneer mensen geen mondmasker dragen op drukken plaatsen. Wat ‘een drukke plaats’ precies inhoudt, heeft De Wever niet verduidelijkt. Wel is duidelijk dat de afstandsregels blijven gelden. De maatregel geldt enkel voor de stad Antwerpen, niet voor de hele provincie.

‘Ik wil benadrukken dat de politie strikt zal toezien op het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen en het vermijden dat grote groepen ‘s nachts samenkomen op het openbaar domein’, vulde De Wever nog aan.