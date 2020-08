Provincie Antwerpen handhaaft avondklok niet tijdens hittegolf

In de provincie Antwerpen geldt een avondklok om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Om de hittegolf draaglijk te maken, besliste de provincie om die niet te handhaven, zodat de Antwerpse burgers tijdens de latere uren verkoeling kunnen zoeken.

Er zullen dus geen pv’s worden opgesteld wanneer mensen zich tijdens de hittegolf tussen half 12 ’s avonds en 6 uur ’s morgens op straat bevinden. De politieverordening blijft wel gelden, maar er zal geen handhaving zijn. Gouverneur Cathy Berx benadrukte tijdens een persconferentie dat de tijdelijke opschorting van de handhaving van de avondklok niet geldt voor wie in quarantaine of thuisisolatie zit.

Het samenscholingsverbod blijft wel gelden, het is nog steeds verboden om met meer dan tien personen samen te komen in de openbare ruimte. De oproep is duidelijk. ‘Gebruik de tijd om te verkoelen, niet om een feestje te bouwen, niet om een risico te nemen wat aanleiding kan geven tot besmettingen’, zei Berx.

Avondklok te evalueren

‘Wanneer deze opschorting van de handhaving van de avondklok lukt tijdens de hittegolf, en geen aanleiding geeft tot feestjes en bijkomende risico’s, dan is het moment er gekomen om de avondklok ook daarna te evalueren’, zei Berx.

‘Vermijd drukke plaatsen. Blijf alert voor symptomen bij uzelf en anderen. Let er bovendien op dat u tijdens deze warme dagen tijdig en voldoende water drinkt’, voegde ze toe.

Mondneusmasker

Het mondneusmasker blijft wel verplicht. Volgens Berx is het dragen van mondneusmaskers reeds voor velen een evidentie, een gewoonte en een nieuwe vorm van beleefdheid is en roept op om dit te blijven volhouden. ‘Het is niet omdat het warm is dat het besmettingsrisico kleiner is’, zei Berx.

De burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) is blij met de versoepelingen. ‘Als bestuurlijk hoofd van de politie heb ik mijn korps gevraagd om tijdens deze warme week tot en met volgende woensdag de mondmaskerplicht enkel te handhaven op drukke plaatsen’, laat De Wever weten aan De Standaard. In Antwerpen zelf zal dus alleen op drukke plaatsen gecontroleerd worden, voor de rest van de provincie zal bij de handhaving rekening gehouden worden met het potentiële risico op besmetting.

De politie in Antwerpen zal wel strikt toezien op de nog geldende regels: de monsmaskerplicht op drukke plaatsen en het samenscholingsverbod. ‘Ik vraag verantwoordelijkheidszin van iedereen’, zei Bart De Wever. ‘Het tijdelijk versoepelen van de maatregelen voor de hittegolf is geen enkele reden om soepeler om te gaan met de noodzakelijke mondmaskerplicht op drukke plaatsen, de afstandsregels of het mijden van grotere groepen.’

Het sluitingsuur van de horecasector blijft in de provincie Antwerpen om 23.00 uur. Berx maakte ook een opening naar de culturele sector en meldde dat volgende week een herevaluatie volgt. ‘We gaan dit weekend alle protocollen nakijken, qua veiligheid is de werking van de kunst-en cultuursector erg robuust.’

Cijfers

De strenge maatregelen in de provincie hebben het effect niet gemist. De epidemiologische situatie in de provincie Antwerpen evolueert zeer voorzichtig in gunstige zin. Vorige week werden 1.436 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Maar het aantal mensen dat besmet raakt met covid-19 blijft te hoog.

Berx verwees in de persconferentie naar de voorzichtig positieve boodschap van viroloog Steven Van Gucht, de groei in Antwerpen is teruggelopen tot 10 procent.

Door de aanhoudende droogte is ook een rook- en vuurverbod in natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen. ‘Er mag dan ook nergens in de openbare ruimte vuur gestoken worden, of een barbecue aangestoken worden’, zei Berx. ‘In uw tuin mag u dat met uw bubbel natuurlijk wel doen.’