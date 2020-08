Mathieu van der Poel verwacht geen sprint in eerste Milaan-Sanremo: “Ik heb nog niet echt dat topgevoel te pakken”

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) maakt zaterdag zijn debuut in Milaan-Sanremo. “Het gevoel is nog niet wat het moet zijn”, aldus de Nederlander aan de vooravond van La Primavera.

In een video-interview van zijn team kwam Van der Poel eerst nog even terug op de Strade Bianche waar hij was gestart als grote favoriet, maar de finale niet kleurde. “Ik heb de wedstrijd nog uitgereden”, zei hij, “deels met het oog op Milaan-Sanremo, maar ook omdat het om de Strade Bianche gaat, een mooie wedstrijd. Ik word uiteindelijk nog 15de (op zo’n 10 minuten van winnaar Wout van Aert, red.), wat uiteindelijk toch niet zo dramatisch is. Het was gewoon een extreem lastige editie.”

Wellicht had Van der Poel er meer van verwacht. “Ik ben één keer over mijn limiet gegaan na mijn lekke band en daar heb ik even van moeten bekomen. Dat kostte me veel tijd.” Intussen brak de finale open en de vogels waren gaan vliegen. “Gelukkig heb ik me kunnen herpakken en ik ben blij dat ik de finish heb gehaald.”

Van der Poel was één van de grote favorieten voor de Strade Bianche, een totaal andere wedstrijd dan Milaan-Sanremo. Is hij minder favoriet dan vorig weekend en kan dat een voordeel zijn? “Misschien wel”, repliceerde hij, “ik heb nog niet echt dat topgevoel te pakken. Het was zeker niet slecht vorige week, maar ik was niet zoals ik had gehoopt dat ik ging zijn. Dus ja, ik denk dat andere renners meer kans maken op de zege.”

Debuut

De Nederlandse alleskunner maakt zijn debuut in La Primavera en weet dus niet helemaal wat hij mag verwachten. “Ik weet evenveel als de rest denk ik. Het wordt deze keer een aparte editie omdat we niet langs de kust naar de Cipressa en Poggio rijden, maar op zich maakt dat niet zo veel verschil. Het zijn uiteindelijk de benen die de doorslag geven. Het is een koers met weinig geheimen, de originele versie toch, nu ligt dat misschien iets anders.”

De nieuwe versie telt meer hoogtemeters, naargelang de fietscomputer tussen 500 en 700 meer hoogtemeters dan het oude parcours. Zal dat impact hebben op de wedstrijd?

“Het ligt er een beetje aan hoe de teams koersen”, antwoordde hij. “Er is die ene lange klim (20 km), dus als sommige teams de koers hard willen maken om de sprinters naar adem te doen happen, dan kan dat verschil maken. Het hangt er vanaf hoe er gekoerst wordt”, herhaalde hij nog eens, “hoe dan ook lijkt het me onwaarschijnlijk dat het eindigt met een massasprint. De Cipressa en de Poggio stellen op zich niet veel voor, maar de snelheid waarmee er naar omhoog wordt gereden, maken het zwaar. Er zijn veel scenario’s mogelijk.”