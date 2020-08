AA Gent-trainer Jess Thorup kijkt uit naar competitiestart: “Ik kan niet wachten op het eerste fluitsignaal”

Dit weekend verschijnen de Buffalo’s voor het eerst sinds 7 maart aan de aftrap van een competitiewedstrijd in de Jupiler Pro League. 155 dagen zonder competitie zorgt bij spelers en coaches voor een ‘eersteschooldaggevoel’ maar bij Jess Thorup leeft vooral het besef dat zijn team in geen geval hun start mag missen: “Nu hebben we zes duels waarbij we slechts één duel per week afwerken, zonder Europese opdrachten. Daarom willen we absoluut iets halen in Sint-Truiden, bij voorkeur drie punten!”

AA Gent kon deze week met een quasi voltallige spelersgroep toeleven naar het eerste competitieduel in meer dan vijf maanden tijd. Maar Jess Thorup had toch enkele kopzorgen in aanloop naar de confrontatie met de Kanaries: “Iedereen was vandaag aanwezig op training en namen deel aan de groepstraining. Chakvetadze is op de goede weg maar zal net als Kleindienst niet in de selectie zitten. Net als voor Tim komt deze eerste match net iets te vroeg.”

Ook Jonathan David zal afwezig zijn wanneer de Buffalo’s vandaag al de trip naar Stayen aanvatten. De Canadese aanvaller hoopt eerstdaags zijn transfer naar Lille af te ronden en krijgt dan ook dispensatie van het Gentse bestuur: “Ik sprak met het clubbestuur en daaruit bleek dat Jonathan nog steeds niet beschikbaar is”, bevestigde Thorup vrijdagmiddag. “Hij zal zondag dan ook zeker niet spelen.”

Foto: BELGAIMAGE

Opvolger David

Ondertussen broedt Thorup op de keuze van de ‘opvolger’ van David maar dat wordt geen eenvoudige opdracht: “Jonathan is een harde werker en we mogen dan ook niet enkel kijken naar zijn doelpunten. Maar hij liep ook wel heel veel kilometers en zette veel druk op de tegenstander. Maar we moeten nu eenmaal aanvaarden dat we niet langer op hem een beroep kunnen doen en het is nu aan andere jongens om zijn afwezigheid op te vangen.”

“We hebben de voorbije weken veel varianten getest en de nieuwkomers moeten nu vooral hun eigen spel brengen en geen imitator van David proberen te zijn. We mogen hen dan ook niet teveel met hem vergelijken maar een jongen met al het talent zoals Jonathan kun je niet te makkelijk vervangen maar in het verleden bleek ook wel dat als een topspeler vertrok, andere jongens plots opstaan.”

Maar desondanks kijkt Thorup vol vertrouwen uit naar die eerste partij sinds de lockdown: “Iedereen kijkt uit naar de start van de competitie. Gans België wacht hier op. We hebben vijf maanden niet gespeeld. Dus het is moeilijk om in te schatten waar je staat. Je hebt een lange voorbereiding afgewerkt met oefenduels. Maar nu wil iedereen echt voluit gaan en punten sprokkelen. En dan zullen we weten waar we staan. Ik kan niet wachten op het eerste fluitsignaal van de ref.”

De voorbije seizoenen bouwden de Buffalo’s duchtig aan een negatieve traditie. Het is ondertussen van 29 juli 2012 geleden dat AA Gent op de openingsspeeldag kon winnen. Toen werd Lierse in het Ottenstadion met 2-0 verslagen: “Ik ken de statistieken en de geschiedenis maar ik mik vooral op de toekomst. Natuurlijk ben ik bewust van de omstandigheden: de hitte, de kunstgrasmat en de coronacrisis die toch een impact heeft op iedereen. In vergelijking met vorig seizoen hadden we toen evenwel een duidelijk zwaarder beladen programma. Nu hebben we zes duels waarbij we slechts één duel per week afwerken, zonder Europese opdrachten die onze aandacht opeisen. Daarom willen we absoluut iets halen in Sint-Truiden, bij voorkeur drie punten!”