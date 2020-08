Ook provincie Vlaams-Brabant krijgt gerecycleerd brouwerijwater

De provincie Vlaams-Brabant maakt in volle hittegolf gebruik van gezuiverd afvalwater van de brouwerij van Stella Artois in Leuven. Het water wordt ingezet in het recreatiedomein van Kessel-Lo in Leuven. Eerder kreeg ook de stad Leuven al gerecycleerd afvalwater.

Ab Inbev zuivert het water uit het brouwerijproces in het eigen waterzuiveringsstation. ‘Deze hittegolf en de droogte van april en mei doen iedereen stilstaan bij de kostbaarheid van water. Wij recycleren water uit ons productieproces’, zegt Alexander Soenen, brouwerijdirecteur in Leuven.

De provincie zet het water in op het recreatiedomein in Kessel-Lo, deelgemeente van Leuven. ‘Tot dusver kwam het water voor de planten grotendeels uit de vijvers van ons domein. Maar vanaf het moment dat er een verbod zou komen op oppompen komt dat soort bewatering in het gedrang’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels (Open VLD). ‘Daarom zijn we blij dat we gebruik kunnen maken van het brouwerijwater.’

De brouwerij werkt sinds 2018 ook samen met de stad Leuven. De stedelijke groendienst komt gemiddeld drie keer per dag langs met tankwagens van 10.000 liter. Van juni tot begin augustus haalden ze zo al 1 miljoen liter water op voor bomen en planten. De provincie heeft tankwagens van 5.000 liter, die ook drie keer per dag gevuld worden. In totaal gaat het om 45.000 liter per dag.

Ook in de brouwerij in Hoegaarden is ophaling mogelijk. ‘We vinden steeds meer partners. Ons water heeft de nodige certificaten en is meteen beschikbaar’, stelt Soenen.

Ab Inbev maakt gebruik van leidingwater en bronwater voor de productie van het bier, en recycleert het afvalwater. Een deel ervan wordt gebruikt voor technische toepassingen, een ander deel gaat in de Dijle. ‘Dat gaan we ook blijven doen, zodat het waterpeil van de Dijle hoog genoeg blijft’, zegt Laure Stuyck, woordvoerder van Ab Inbev. Nu wordt het water dus ook gratis ter beschikking gesteld van de stad en de provincie.

Water voor boeren

Ook landbouwers kunnen gebruikmaken van het water van Ab Inbev. De brouwerij sloot daarvoor bij het begin van de zomer een samenwerkingsakkoord met de Boerenbond. ‘De landbouwsector nam al verschillende initiatieven om spaarzaam watergebruik te stimuleren zoals waterbuffering, druppelirrigatie en het verbeteren van de bodemkwaliteit’, zegt Sonja De Becker, voorzitster van de Boerenbond.

‘We zijn klaar om de boeren te voorzien van 20 miljoen liter water’, zegt Stuyck. ‘Maar nog niet veel boeren maken hier gebruik van.’