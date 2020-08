‘B-Fast vertrekt vanavond naar Libanon’

België stuurt het B-Fast reddingsteam vrijdagavond naar Libanon om hulp te bieden na de verwoestende ontploffing in de hoofdstad Beiroet. Dat meldt RTBF.

Het team zal vrijdagavond omstreeks 20 uur vertrekken. Het gaat om een snel interventieteam. Nog volgens RTBF heeft ons land kort na de ramp hulp aangeboden, maar heeft het even geduurd eer de Libanese autoriteiten overgemaakt hebben wat voor hulp ze nodig hebben.

Foto: REUTERS

Ons land heeft ook humanitaire hulp, expertise inzake het identificeren van slachtoffers en medische hulp aangeboden. Ook heeft het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek aangeboden om gewonden op te vangen. ‘Die optie ligt op tafel omdat we best wat expertise hebben in dat domein’, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) eerder al aan RTBF. ‘Indien we bedden ter beschikking moeten stellen, zullen we dat doen.’

Een woordvoerder van minister Goffin wenst het nieuws niet te bevestigen. ‘We houden omstreeks 17.30 uur een persconferentie’, klinkt het.

VN Voedselhulp

Het Wereldvoedselprogramma (WFP), een hulporganisatie van de Verenigde Naties, kondigde eerder op de dag al aan dat ze tarwebloem en graan willen sturen. Ook is het de bedoeling dat duizenden gedupeerde families voedselpakketten krijgen.

De ontploffing verwoestte niet alleen de haven, ook een groot deel van de graanvoorraad van Libanon ging verloren, waardoor voedseltekorten dreigen. Een aanzienlijk deel van de Libanese bevolking kampte al met problemen door de slechte economische situatie en de gevolgen van het coronavirus. Het WFP vreest dat door de gevolgen van de ramp de toch al ‘grimmige’ voedselvoorziening verder verslechtert.