Meer dan 15.000 Belfius-klanten kregen uitstel van betaling woonkrediet

Bank-verzekeraar Belfius heeft in de eerste jaarhelft een buffer van 393 miljoen euro aangelegd om mogelijke verliezen door de coronacrisis op te vangen. In totaal 16.166 klanten kregen al een uitstel van betaling voor het woonkrediet toegekend.

Dat meldt de bank bij de publicatie van de financiële resultaten voor de eerste helft van 2020. Het resultaat na belastingen bedraagt 21 miljoen euro. Over dezelfde periode vorig jaar was dat nog 305 miljoen euro. Maar de daling komt er dus volledig door het aanleggen van een provisie van 393 miljoen euro voor mogelijke, toekomstige kredietverliezen door de sterke economische recessie.

In het kader van de Covid-19-steunmaatregelen werd voor 16.166 woonkredieten een uitstel van betaling toegekend, goed voor in totaal 1,6 miljard euro. Ook werd in 8.331 dossiers ten belope van 918 miljoen euro contractueel betalingsuitstel verleend.

Het pre-provisieresultaat bedroeg 421 miljoen euro. De opbrengsten kwamen uit op 1,132 miljard euro, tegenover 1,155 miljard euro tijdens het eerste semester van 2019. De bankactiviteiten maakten 68 miljoen euro verlies, door een substantiële stijging van de risicokosten. Maar volgens Belfius werd dit gecompenseerd door de winst van de verzekeringsactiviteiten van 89 miljoen euro, ‘een bewijs van de kracht van een bankverzekeringsmodel’, klinkt het.

‘Dankzij onze historisch opgebouwde kapitaalbuffers hebben we meer dan vereist klanten in moeilijkheden kunnen helpen en onze maatschappelijke rol voor de Belgische samenleving voluit kunnen waarmaken’, zegt Jos Clijsters, voorzitter van de raad van bestuur. ‘We zullen dat in de komende, ongetwijfeld nog uitdagende maanden blijven doen, maar tegelijk alert zijn voor het behoud van onze huidige, solide solvabiliteitspositie en ons anticipatief beleid op het vlak van provisies voortzetten.’

Belfius zal dit jaar geen dividend meer uitbetalen, in lijn met de aanbeveling van de Nationale Bank.