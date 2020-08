Hitteplan in werking: code rood in bijna hele land

Door de enorme hitte van de komende dagen geldt vanaf zaterdag tot met maandag in bijna het hele land code rood. Dat betekent dat iedereen veel moet drinken en het zo rustig mogelijk aan moet doen.

Dat meldt het KMI. De komende dagen komt zeer warme lucht richting ons land. Mogelijk wordt de situatie na maandag ook nog verder verlengd. Enkel langs de kust en in de provincie Luxemburg kunnen de temperaturen onder de 30 graden blijven. Elders kan het kwik tot zelfs 37 graden klimmen. Tot en met woensdag blijft het meer dan 30 graden.

Daarom is het nodig om voorzorgen te nemen, aldus het KMI. ‘Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen’. Concreet klinkt het: ‘veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden.’

Iedereen krijgt ook de raad mee om de voorschriften zeer strikt op te volgen.

Ik heb zonet namens het KMI code ROOD afgekondigd voor extreme hitte in vele provincies, geldig van zaterdag tem maandag, eventueel verlengbaar. https://t.co/Z6GNLzdB8L — David Dehenauw (@DDehenauw) August 7, 2020

Weerman David Dehenauw spreekt in VTM Nieuws van een ongeziene situatie. ‘Het is nog nooit gezien dat we zo een lange reeks met zulke extreme temperaturen hebben’.

Geen alarmfase

Code rood is dan wel afgekondigd, dat betekent nog niet dat de alarmfase ook van kracht is. Dan wordt de ­federale crisiscel ingeschakeld om op nationaal vlak maatregelen te ­nemen, zoals het inzetten van de ­civiele bescherming. Dat is nog niet aan de orde.