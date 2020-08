Advocaat van zoons Ilse Uyttersprot haalt uit naar verdediging: ‘Geen respect voor nabestaanden’

De aanhouding van Jurgen D. (49), de man die de Aalsterse oud-burgemeester Ilse Uyttersprot om het leven bracht, is met een maand verlengd. Dat heeft de raadkamer beslist. De advocaat van de zoons van Uyttersprot stond de pers woedend te woord over de verklaringen van de verdediging in de pers. ‘Er is geen respect voor de nabestaanden. Dit is verschrikkelijk’, zegt Anthony Mallego, die een klacht zegt in te dienen bij de stafhouder.

Jurgen D. (49) gaf zich dinsdagochtend zelf aan bij de politie voor de moord op Ilse Uyttersprot. Hij had haar in zijn appartement om het leven gebracht terwijl ze lag te slapen, is intussen gebleken. Hij gebruikte daarvoor een hamer.

De man zat sindsdien in hechtenis en blijft nog minstens een maand aangehouden voor moord, besliste de raadkamer. Jurgen D. zelf was daar niet aanwezig. ‘Hij zit in quarantaine wegens corona’, zei zijn advocate Krist’l De Paepe net erna. ‘Het gaat niet goed met hem.’ Verder wilde ze niets kwijt. ‘De aandacht moet nu naar het afscheid van Ilse gaan.’

Ook de advocaat van de zoons van Uyttersprot, Anthony Mallego, had een en ander te zeggen. ‘Het is heel moeilijk voor de zoons. Ze zijn gelukkig goed opgevangen door hun vader (die gescheiden was van Uyttersprot, nvdr) en hebben veel steun van vrienden.’ Dat ze nu pas reageren op de feiten, is volgens Mallego te wijten aan wat de verdediging de voorbije dagen gezegd heeft. ‘Hallucinant’, noemt hij het.

Klacht

De verdediging zei onder meer dat Jurgen D. het moeilijk had met de coronamaatregelen en dat de feiten daar mee door verklaard zouden kunnen worden. ‘Dat is een schoffering. Ik zal me bij de stafhouder melden om dit aan te klagen. De dader heeft geen onberispelijk verleden, dan moet je sereen blijven. Al die excuses over depressie en corona, dat is een aanfluiting voor de advocatuur.’ De advocate van de verdediging had het over doodslag en niet over moord. ‘Hoe kan zij dat weten, zo kort na de feiten. Je moet als advocaat wachten op het dossier. Er is geen respect voor de nabestaanden. Dit is verschrikkelijk.’

Over de moord zei hij dat ze heel gewelddadig was. ‘Ze heeft het niet geweten en heeft niet geleden. Voor de zoons is dit onwezenlijk, het zijn schitterende gasten. Ze hebben het heel moeilijk. De nabestaanden willen nu vooral rust. Het zijn gruwelijke, maffe en zeer gewelddadige feiten, maar wij gaan sereen blijven. Dat de advocate over Ilse sprak, kwam heel wansmakelijk over voor de familie.’

Begrafenis op 14 augustus

De begrafenis van Uyttersprot zal plaatsvinden op vrijdag 14 augustus. Familie en vrienden nemen dan in besloten kring afscheid van haar in de dorpskerk van Moorsel. Dat laat Geert De Saedeleer, haar ex-kabinetschef, weten. De begrafenis start om 11 uur en zal live te volgen zijn via YouTube. Binnen in de kerk mogen maximum 100 mensen aanwezig zijn, buiten mag er zich geen volk verzamelen omwille van de coronamaatregelen.

Niet eerste keer

De verdachte werd de voorbije dagen door meerdere andere vrouwen beschuldigd van stalking, intimidatie en geweld. Ex-vriendinnen omschrijven hem als iemand die de eerste weken heel lief, aangenaam en vriendelijk was, maar daarna agressief werd. ‘Iedereen heeft al kennisgemaakt met zijn vuisten’, zei een van hen.